Unfall auf einem Geh- und Radweg in Graz-Geidorf. Nach Zusammenstoß kamen beide Beteiligte zu Sturz - 23-jährige Grazerin wurde schwer, 23-jähriger Ungar leicht verletzt.

Der Unfall passierte auf einem Geh- und Radweg © Jürgen Fuchs

Ein 23-jähriger Ungar war am Donnerstag gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Geh- und Radweg im Bereich Riesplatz in Graz unterwegs. Nachdem er die Fahrbahn bei der Kreuzung mit der Stiftingtalstraße überquert hatte, stieß er in einer nachfolgenden Linkskurve mit einer entgegenkommenden Radlerin zusammen. Beide kamen zu Sturz.