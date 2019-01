Die Polizei wollte einen jungen Grazer (15) am Hauptbahnhof kontrollieren. Er flüchtete und verletzte dabei eine Beamtin. Bei ihm wurde Cannabis sichergestellt, er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

© Jürgen Fuchs

Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr fiel Polizisten, die gerade am Hauptbahnhof Kontrollen durchführten, ein junger Grazer auf. Sie forderten ihn auf, sich auszuweisen. Er lief jedoch in Richtung Bahnhofsvorplatz davon.