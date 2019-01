Facebook

Viele Tennisfans wurden von einem Grazer geprellt © APA/ERWIN SCHERIAU

Der Fall um einen Grazer, der gefälschte Tickets für den Daviscup in Graz in Umlauf gebracht haben soll, hat sich ausgeweitet. Der 27-Jährige wird beschuldigt, mindestens 80 gefälschte Eintrittskarten in Umlauf gebracht zu haben. Am Mittwoch wurde er festgenommen.