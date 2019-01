In der Alarmmeldung hieß es, dass der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt sei.

© Thomas Zeiler

Zu einem Verkehrsunfall mussten in der Nacht auf Donnerstag 18 Mann der Feuerwehr Knittelfeld ausrücken. Ein PKW Lenker hatte im Stadtgebiet von Knittelfeld gegen 00.50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und schlitterte in den Straßengraben. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Bereits wenigen Minuten nach dem Notruf trafen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt und Polizei am Unfallort ein.