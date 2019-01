Mittwochnacht kam ein Pkw in Stainz auf schmieriger Fahrbahn ins Schleudern und stürzte über eine Böschung. Die Lenkerin wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehren Mettersdorf und Stainz bargen das Wrack © FF Stainz

Relativ glimpflich endete Mittwochnacht ein Verkehrsunfall auf der L 617 bei Mettersdorf (Marktgemeinde Stainz). Wohl aufgrund der rutschigen Straße verlor eine Lenkerin kurz nach Mitternacht in einer leichten Kurve die Kontrolle über ihren Pkw. Der Kleinwagen überschlug sich und stürzte die Böschung hinab, wo er in einem Acker auf dem Dach zum Stillstand kam. Durch den Lärm wurden Nachbarn aufmerksam und kamen der Lenkerin zur Hilfe. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatte sich die offensichtlich leicht verletzte Frau schon mit Unterstützung der Nachbarn aus dem Wrack befreit. Die Lenkerin wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Mettersdorf und Stainz mit insgesamt 16 Mann sicherten die Unfallstelle und bargen das Wrack.