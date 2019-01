Seit Tagen sitzen am Präbichl wegen der Sperre der B115 knapp 100 Gäste in ihren Quartieren fest. Dienstagvormittag wurde begonnen, die Menschen zu evakuieren, weil sich die Situation durch neuerliche Schneefälle verschärft.

Großeinsatz am Präbichl

Die Einsatzkräfte evakuieren Dienstagvormittag 100 Menschen vom Präbichl ins Tal © Bergrettung

Bergrettung, Lawinenkommission, Feuerwehr, Notarzt, Behörde und Polizei sind seit Dienstagfrüh in Vordernberg und am Präbichl im Großeinsatz. Seit Tagen sitzen dort in den Gasthäusern und Unterkünften knapp 100 Gäste fest, darunter auch Skikursgruppen mit 50 Kindern aus Ungarn.

