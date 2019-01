Facebook

Insgesamt waren rund 100 Kräfte der Feuerwehren Schäffern, Schlag, Pinggau und Zöbern im Einsatz © FF Schäffern

Die Brandserie in der Steiermark im neuen Jahr ging auch in der Nacht auf Montag weiter. In Graz wurden bei einem Brand in einem Reihenhaus acht Menschen verletzt, auch in Schäffern (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) geriet ein Einfamilienhaus in Brand. Zum Glück konnten sich die betagten Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen.