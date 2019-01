Facebook

Die Einbrecher schalteten den Strom ab und stahlen die Kupferkabel (Archivbild) © APA/HELMUT FOHRINGER

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in der früheren Lungenheilstätte am Hirschenstein (Bezirk Oberwart) etwa 80 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Diebe drangen in das leer stehende Gebäude ein, brachen eine Tür zu den Kellerräumen auf und schalteten den Strom ab. Im Anschluss nahmen sie die Kabel mit. Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Eurobereich.