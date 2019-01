Nach Mord in Graz

Der abgesperrte Tatort in Graz-Andritz © Juergen Fuchs

Jener Mann, der im Verdacht steht, Mitte Dezember einen 67-Jährigen in Graz getötet zu haben, bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte und sein Verteidiger haben zwar eine Beschwerde beim Oberlandesgericht (OLG) eingebracht. Eine Entscheidung liege aber noch nicht vor, hieß es am Freitagnachmittag von der Staatsanwaltschaft Graz.