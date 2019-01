Auf schneeglatter Fahrbahn überschlug sich Donnerstagabend in der Südweststeiermark ein Pkw und kam kurz vor einem Fischteich zum Stillstand. Die Lenkerin blieb nahezu unverletzt.

Der Pkw berührte mit dem Vorderteil die dünne Eisschicht des Teiches © FF Gussendorf

Tausend Schutzengel hatte Donnerstagabend die Lenkerin eines Pkw, die auf der L 601 in Gussendorf (Bezirk Deutschlandsberg) unterwegs war. Wohl aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse hatte sie kurz nach 22 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Pkw schleuderte, überschlug sich über die Leitschiene und kam auf der Seite knapp vor einem Fischteich zu liegen. Der Vorderteil des Fahrzeugs berührte sogar die dünne Eisschicht, die der Belastung wie durch ein Wunder standhielt. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, erlitt aber einen Schock. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Roten Kreuz zur weiteren Untersuchung in das LKH Deutschlandsberg gebracht, wo zum Glück nur ein paar Abschürfungen festgestellt werden konnten.