Auf der Landesstraße L432 kam Donnerstagabend in Rabenwald ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und rutschte in den Graben. Die Feuerwehr barg das Auto.

Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau hob das Auto aus dem Graben © FF Pöllau

Am Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Verkehrsunfall auf die L432 am Rabenwald gerufen. Ein Lenker war mit seinem Pkw von der rutschigen Fahrbahn abgekommen und schließlich schräg in einen Graben gerutscht.