Die Obersteiermark wurde am Mittwoch von einem heftigen Wintereinbruch überrascht. Es gab zahlreiche Unfälle. Am Wochenende muss man ebenfalls mit kräftigen Schneefällen rechnen.

So wie hier auf der Planneralm müssen viele Skiurlauber ihre Autos ausschaufeln © LR Harald Waupotitsch

Auch die Meteorologen hatten nicht mit so einem massiven Wintereinbruch gerechnet. Die angekündigte Nordwest-Staulage erstreckte sich wegen des heftigen Windes (bis zu 130 Stundenkilometer in höheren Lagen) weit in den Süden hinaus. Im Großraum Graz wechselten heftige Schneeschauer mit Sonnenschein ab. Ein paar Kilometer südlich schien zur selben Zeit sogar die Sonne.