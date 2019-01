Tierischer Einsatz am Neujahrstag für die Freiwillige Feuerwehr Pöls.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ende gut, alles gut © FF Pöls

Zu einer Tierrettung wurde am Neujahrstag die Freiwillige Feuerwehr Pöls gerufen: "Eine Kuh und zwei Kälber sind in eine Jauchegrube gestürzt" - alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 9.45 Uhr, "in einem dreistündigen, schweißtreibenden Einsatz konnten alle drei Tiere erfolgreich gerettet werden".