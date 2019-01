Facebook

© Jürgen Fuchs

Ein Familienstreit in Leitring im steirischen Bezirk Leibnitz hat in der Neujahrsnacht für einen Beteiligten mit schweren Verletzungen geendet. Ein 25-jähriger Rumäne attackierte gegen 02.45 Uhr den gleichaltrigen Lebensgefährten seiner Schwester mit einem Messer und fügte ihm dabei schwere Verletzungen an einem Oberschenkel und einer Hand zu, berichtete die Polizei Dienstagfrüh.