Unfall in Weniggleinz. Pkw blieb am Dach liegen. Die Lenkerin (18) wurde leicht verletzt.

Das Auto blieb am Dach liegen © FF Wettmannstätten

Mit ihrem Pkw kam eine 18-jährige Lenkerin am Sonntag kurz vor 19 Uhr von einer Gemeindestraße in Weniggleinz (Gemeinde Wettmannstätten) ab. Das Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen.