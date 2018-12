Facebook

Hackschnitzel (Sujet) © Bettina Oberrainer

Bei Arbeiten in seiner Hackschnitzelanlage in Schiefer bei Fehring stürzte Samstagfrüh ein 45-jähriger Landwirt rund vier Meter tief in die laufende Anlage und wurde dabei schwer verletzt. Der Südoststeirer konnte zum Glück noch selbst die Einsatzkräfte alarmieren.

