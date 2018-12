Facebook

Der Pkw samt Skibox wurde ein Raub der Flammen © FF Wald am Schoberpass

Brandeinsatz für die Feuerwehren Wald am Schoberpass und Kalwang am Freitagabend auf der Pyrhnautobahn (A9). Unmittelbar nach der Ausfahrt des Pretallerkogeltunnels stand ein Kombi in Flammen. Offenbar hatte es der Lenker gerade noch geschafft, das Auto aus dem Tunnel zu steuern und sich dann in Sicherheit zu bringen.