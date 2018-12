Facebook

Feuerwehrmann in der ausgebrannten Küche © BF-Graz

Die Wohnung war bezugsfertig, doch dann kam es zum Brand: In einem dreistöckigen Mehrparteienhaus in der Liebenauer Hauptstraße in Graz wurde vom Energieversorgungsunternehmen die Stromversorgung in Betrieb genommen. Ein E-Herd, auf dem zu diesem Zeitpunkt Kartonagen abgestellt waren, schaltete sich daraufhin ein. Die Kartonagen entzündeten sich, und der Brand breitete sich rasch auf die Kücheneinrichtung aus.