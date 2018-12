Facebook

Stadträtin Elke Kahr und Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ©

Die steirische KPÖ hat auch 2018 wieder Menschen in Not mit finanziellen Mitteln geholfen: Seit mehr als 20 Jahren behalten sich die Mandatare der Kommunisten in Graz sowie im Landtag nur etwa ein Drittel ihres Gehalts, der Rest fließt in den Sozialfonds. 2018 wurden 175.555,95 Euro aus dem Topf an 1.637 Menschen ausbezahlt, hieß es am Freitag bei der Pressekonferenz in Graz.