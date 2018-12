Zwei Frauen wurden bereits im November in Supermärkten in Knittelfeld und Gleisdorf bestohlen. Jetzt veröffentlicht die Polizei Fotos vom Dieb.

Dieser Mann wird gesucht © LPD Stmk

Dass sich ältere Menschen oft den Code ihrer Bankomatkarte samt der Karte in der Geldbörse aufbewahren, machte sich ein unbekannter Dieb zunutze. In Knittelfeld und später in Gleisdorf bestahl er Senioren im Supermarkt und hob mit ihrer Bankomatkarte danach Geld ab.

Der erste Vorfall ereignete sich bereits am 2. November in einem Supermarkt in Gleisdorf. Dort wurde einer 77-jährigen Kundin die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro und einer Bankomatkarte gestohlen. Gleich danach wurde mit der Karte in einer Bank in Knittelfeld noch einmal mehrere Hundert Euro abgehoben.

Derselbe Täter schlug am 7. November in einem Supermarkt in Gleisdorf zu. Dort war eine 69-jährige Frau das Opfer. Mit ihrer Karte behob der Dieb gleich mehrmals Geld am Bankomaten. Es entstanden mehrere Tausend Euro Schaden.

Hinweise erbeten

Jetzt ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Lichtbilder des Verdächtigen an, die bei den Behebungen von den Überwachungskameras gemacht wurden. Hinweise zu dem Gesuchten bitte an die Polizeiinspektion Knittelfeld, Tel. 0 59 133 6310.