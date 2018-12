Facebook

Brandeinsatz in Kirchbach © Christian Penz

In einem Mehrparteienhaus in Kirchbach brach in den Mittagstunden des Heiligen Abends ein Brand aus. Ersten Informationen zufolge ging das Feuer vom Balkon im Obergeschoss aus und griff in weiterer Folge auf die angrenzenden Wohnräume über. Verletzte gibt es nicht, heißt es von der Polizeiinspektion Kirchbach. Eine Wohnung wurde jedoch schwer beschädigt, weitere erlitten Schäden durch das Löschwasser.