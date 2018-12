In der Nacht auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude ein und stahlen Computer im Wert von mehreren tausend Euro.

unbekannte brachen Tür zur Schule auf © APA

Irgendwann in der Zeit zwischen Donnerstag 21.30 Uhr und Freitag 7.30 Uhr muss es geschehen sein: Unbekannte Täter brachen eine Tür des Schulgebäudes in Fehring auf und drangen in das Gebäude ein. Dort brachen sie weitere Innentüren auf und durchsuchten sämtliche Kästen und Schränke. Aus einem Raum stahlen die Unbekannten schließlich 16 neuwertige Tablet-PCs und flüchteten in unbekannte Richtung. Auch die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt.