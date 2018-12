Facebook

Weihnachtskerze (Sujet) © Bernd S. - stock.adobe.com

Ein 33-jähriger Grazer zog sich in der Nacht auf Sonntag bei einem Wohnungsbrand schwere Brandverletzungen zu. Der Mieter einer Wohnung im Bezirk Gries dürfte laut Polizei eine Kerze angezündet haben und schlief daraufhin ein. Die Kerze brannte nieder und setzte in weiterer Folge eine Matratze in Brand.