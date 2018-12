Facebook

Schmuck als Beute (Archivbild) © APA/HANS KLAUS TECHT

Als eine 83-jährige Grazerin am Freitag gegen 17.30 Uhr in ihre Wohnung im Bezirk Jakomini zurückkam, traf sie auf ungebetene Eindringlinge: Zwei Unbekannte waren in ihrer Abwesenheit in die Wohnung eingebrochen und hatten sämtliche Räume durchsucht. Als sie überrascht wurden, rannten sie fluchtartig aus der Wohnung.