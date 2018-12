20-Jähriger kam Freitagabend in Gleisdorf mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn.

Eines der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge © FF Nitscha

Am Freitag gegen 19:20 Uhr lenkte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Weiz seinen Pkw auf der Bundesstraße 54 in Richtung Gleisdorf. Auf Höhe Gamling kam der Lenker in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 54-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz.