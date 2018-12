Am Freitagnachmittag drangen Einbrecher ein Einfamilienhaus in Gleisdorf ein.

Die Balkontür wurde aufgebrochen © Jürgen Fuchs

In Gleisdorf brachen am Freitagnachmittag unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Der Zeitraum der Tat lässt sich zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr eingrenzen, berichtet die Polizei. Die Balkontüre wurde aufgebrochen, dann durchsuchten der oder die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten. Erbeutet wurden Schmuck und Uhren, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.