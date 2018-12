Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trickdiebe sind in Graz unterwegs (Sujetbild) © KLZ/Scheriau

Wieder gelang es Trickdieben, an Geld betagter Menschen zu kommen: Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr läuteten zwei unbekannte Männer an der Tür einer 85-jährigen Frau in der Waagner-Biro-Straße und behaupteten, Mitarbeiter eines E-Werks zu sein.