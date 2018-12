Facebook

Polizeieinsatz in Leutschach © Jürgen Fuchs

Polizeieinsatz Dienstagnachmittag in Leutschach (Bezirk Leibnitz). Ein 44-Jähriger geriet mit seiner Gattin (40) in ihrem Einfamilienhaus im Ortsteil Schloßberg in Streit. Dabei bedrohte der Mann seine Frau mit einem Fleischhammer und schlug sie auch leicht auf den Hinterkopf. Außerdem soll er ihr eine Ohrfeige gegeben haben.

