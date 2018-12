Auf der Hochwurzen kam es am Samstag zu einem Zusammenstoß.

Shkiunfall auf der Hochwurzen © Fuchs

Die Skisaison hat noch kaum begonnen, wird bereits der erste Unfall gemeldet. Am Samstag kollidierten gegen 10.30 Uhr auf der Hochwurzen in Rohrmoos im Bezirk Liezen zwei Skifahrer und erlitten dabei Verletzungen. Die beiden Skifahrer kamen dabei zu Sturz.

Der eine, ein 54-jähriger deutscher Staatsbürger, verletzte sich dabei unbestimmten Grades an der Nase und an der linken Schulter, benötigte aber keine ärztliche Hilfe. Der Zweitbeteiligte, ein 35-jähriger tschechischer Staatsangehöriger, erlitt eine Luxation der linken Schulter und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schladming gebracht.