Der Dachstuhl hatte Feuer gefangen © FF Eggersdorf bei Graz

Ein Hitzestau in einem Ofenrohr, das zum Dachstuhl führt, dürfte schuld gewesen sein: In Eggersdorf bei Graz geriet am Freitag gegen 14.15 Uhr der Dachstuhl einer Fischerhütte in Brand. Die Feuerwehren Eggersdorf und Hart-Albersdorf waren mit 23 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz - um 15.30 Uhr war der Brand gelöscht.