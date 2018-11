Extremismuspräventionsstelle „Next – No to Extremism“ soll bereits vorhandene Projekte gegen Extremismus bündeln und vernetzen.

Landesrätinnen Kampus und Lackner, Stadtrat Hohensinner, Grabovac © (c) Arlene Joobes

Mit vereinten Kräften wollen Land Steiermark und Stadt Graz Extremismus und Radikalisierung verhindern: Die neue Extremismuspräventionsstelle „Next – No to Extremism“ soll bereits vorhandenes Engagement gegen Extremismus bündeln und vernetzen, um so für eine sichtbare und höhere Resonanz in der Gesellschaft zu sorgen.