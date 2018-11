Facebook

Ölheizungen gelten als klimaschädlich © Dan Race - Fotolia

Vor der UNO-Weltklimakonferenz in Kattowitz starten die Grünen am Landtagsausschusstag am nächsten Dienstag eine Klimaschutz-Offensive: Landtagsabgeordnete Lara Köck fordert in einem Antrag das Aus für neue Ölheizungen in der Steiermark. "Ölkessel sind die klimaschädlichsten Heizkessel", so Köck in ihrer Begründung.