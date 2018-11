Greenpeace-Wasserstudie stößt in der Region auf herbe Kritik

Facebook

In der Stiefing sollen Schadstoffe in hoher Konzentration enthalten sein ©

Die „Dirty Waters“-Studie zu Pestiziden und Antibiotika in europäischen Flüssen, die Greenpeace am Donnerstag veröffentlicht hat, stellt der Stiefing und dem Schwarzaubach einen düsteren Befund aus. In den Proben könne man, so Greenpeace, Tierarzneimittel nachweisen – darunter drei Antibiotika – sowie Pestizide – darunter auch zwölf in der Stiefing und neun im Schwarzaubach – die von der EU inzwischen verboten wurden.

