Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Eisenerzer Reichenstein (Archivbild) © LR Gerhard Lödl

Der Winter hat noch gar nicht richtig begonnen und schon gibt es in der Steiermark einen Lawinenabgang. In einer Rinne unterhalb des Eisenerzer Reichensteins ist am Nachmittag in Tourengeher verschüttet worden. Er konnte sich aber nach ersten Informationen selbst befreien und Hilfe rufen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.