Zeigt ein HIV-Selbsttest "positiv" an, ist Beratung notwendig. Bei der Aids-Hilfe kann man diese kostenlos und anonym bekommen. Im Vorjahr gab es in der Steiermark insgesamt 53 positive Aids-Test.

Fällt ein HIV-Test positiv aus, ist Beratung notwendig © APA/GEORG HOCHMUTH

Seit Ende Juli werden in Österreich HIV-Selbsttests angeboten. Mit ihnen lässt sich zu Hause nach 15 Minuten bestimmen, ob man HIV positiv ist oder nicht. Was aber, wenn der Test "positiv" ausfällt? Die Aids-Hilfe bietet HIV-Tests kostenlos und anonym an und berät davor und danach - auch Personen, die bereits einen Selbsttest durchgeführt haben, hieß es am Donnerstag in einem Pressegespräch in Graz.