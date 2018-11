Lenker verlor am Parkplatz Kontrolle über Pkw und fuhr auf einen Stein. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, Lenker blieb unverletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Pkw blieb auf einem Stein hängen und wurde schwer beschädigt © Steinwender/FF Deutschlandsberg

Zu einem kuriosen Einsatz musste Dienstagnachmittag die Stadtfeuerwehr Deutschlandsberg ausrücken. Aus bisher unbekannter Ursache hatte gegen 16.15 Uhr am Parkplatz eines Einkaufszentrums der Lenker eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr über eine Parkplatzbegrenzung auf einen Stein, wo der Pkw schließlich zum Stillstand kam. Dabei wurde der Motorraum des Fahrzeugs so schwer beschädigt, dass große Mengen an Betriebsmitteln austraten. Der Lenker blieb dabei unverletzt, auch andere Personen kamen nicht zu Schaden.