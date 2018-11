40 Zentimeter schneite es seit Wochenbeginn auf den Bergen im Süden Österreichs, 20 Zentimeter in Mariazell. In der Früh wird es jetzt überall empfindlich kalt!

Tief verschneit zeigt sich Dienstagfrüh Mariazell © Webcam mariazell.at

Zweigeteilt weiß-grün präsentiert sich derzeit das Land. Während es im Süden Österreichs in den vergangenen Tagen anhaltend geregnet hat (seit Sonntag vielerorts mehr als 40 Liter pro Quadratmeter) , ging der Regen in vielen Regionen der Obersteiermark am Montag in Schnee über.