Der Unfall passierte auf der L382 in Hitzendorf.

Der Verletzte wurde ins UKH Graz gebracht © Jürgen Fuchs

Er kam gerade aus einem Gasthaus im Ortsteil Rohrbach und wollte die L382 überqueren. In diesem Augenblick kam aber eine 56-jährige Frau aus Graz-Umgebung mit ihrem Auto heran: Ein 39-jähriger Fußgänger aus Graz-Umgebung wurde am Sonntag gegen 17.15 Uhr in Hitzendorf von einem Auto erfasst und unbestimmten Grades verletzt.