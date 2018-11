Die Temperaturen sind typisch herbstlich und sie erreichen in den Niederungen Höchstwerte zwischen 2 und 6 Grad plus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© dpa/Christian Charisius

Tiefdruckeinfluss bestimmt am Montag das Wetter in der Steiermark. Vorerst gibt es bei dichten Wolken häufig auch Regen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei langsam unter 1000 m Seehöhe, später am Tag in der Obersteiermark zum Teil sogar schon bis in die Täler.