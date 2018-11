Tragischer Unfall im Bezirk Südoststeiermark. Als 54-Jähriger nicht heimkam und nicht mehr erreichbar war, machten sich Angehörige auf die Suche. Forstunfall Samstagabend auch in Stanz im Mürztal.

Tragisch endete ein Forstunfall am Samstag in Halbenrain im Bezirk Südoststeiermark. Ein 54 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark hatte am Nachmittag allein im Wald gearbeitet. Als er nach Einbruch der Dunkelheit nicht heimkam und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, machten sich die Angehörigen auf die Suche.