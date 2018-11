Facebook

In der Zeit zwischen 16. November 2018, 16.00 Uhr und 24. November 2018, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Bad Waltersdorf die Tür eines Vereinsheimes auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Elektronikgeräte sowie Bargeld in geringer Höhe. Im selben Zeitraum brachen die Unbekannten auch in das alte, etwa 200 Meter entfernte Vereinsheim ein. Dabei zerschlugen sie mit einem Stein die Fensterscheibe und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten. Bei der Durchsuchung konnten die Täter keine verwertbaren Gegenstände vorfinden.