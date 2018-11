Vermutlich unsachgemäß entsorgte heiße Asche hat Freitagabend zu einem Brand in Eisenerz geführt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

© Jürgen Fuchs

Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr ist auf einer Müllinsel in der Eisenerzer Hans-van-Sann-Straße ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich wegen heißer Asche sind Müllcontainer in Brand geraten, zwei Restmüllcontainer wurden dabei beschädigt.