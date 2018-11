Im Ortsteil Krippau wurde diese Woche in ein unbewohntes Haus eingebrochen. Die unbekannten Täter stahlen Geräte und Werkzeuge - darunter sogar diverse Ratschen.

© AK-DigiArt - Fotolia

Das Haus in Krippau (Gemeinde Landl) steht leer und wird von den Eigentümern im Bereich der Garage und im Keller als Lagerraum für Werkzeuge und Geräte benützt. Gerade hier schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18. und 23. November zu, wie erst jetzt entdeckt wurde: Die Täter drangen in das unbewohnte Haus ein und erbeuteten zwei Motorsägen, eine Motorsense, ein Schweißgerät, Bohrmaschinen, einen Winkelschleifer und diverse Ratschen.