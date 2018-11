Ihr nervöses Verhalten hat bei der Polizei Verdacht erweckt: Zwei in Graz lebende Nigerianer wurden in Udine mit Marihuana im Marktwert von 60.000 Euro erwischt und festgenommen.

Zwei in Graz wohnhafte Nigerianer sind in Udine wegen Drogenhandels festgenommen worden. Die beiden Männer im Alter von 31 und 44 Jahren waren am Mittwoch auf der Autobahn A23 in Pagnacco in Richtung österreichische Grenze unterwegs, als sie von der italienischen Polizei angehalten wurden, berichtete die Polizei der APA.

Wegen des nervösen Verhaltens der beiden Nigerianer wurden gründliche Kontrollen an Bord des Fahrzeuges mit slowakischem Nummernschild durchgeführt. Dabei wurden 5,4 Kilo Marihuana in einem Koffer entdeckt, die den Dealern auf dem Markt 60.000 Euro beschert hätten, berichtete die Polizei. Die beiden Männer wurden wegen des Vorwurfs des Drogenhandels festgenommen und in die Strafanstalt von Udine geführt.

(APA)