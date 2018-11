Kleine Zeitung +

Bad Waltersdorf Zwei Feuerwehren bei Brand im Einsatz

In Bad Waltersdorf standen am Donnerstagabend noch immer zwei Feuerwehren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz: In einem unbewohnten Nebengebäude war ein Feuer ausgebrochen - verletzt dürfte ersten Informationen zufolge niemand worden sein.