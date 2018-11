Facebook

schwerer Arbeitsunfall in Aigen/Ennstal © Fuchs

Ein 49-jähriger Mann verlor am Montag gegen 8.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in Aigen im Ennstal vier Finger seiner rechten Hand. Er geriet mit der Hand aus bisher nicht bekannten Gründen in die Kreissäge. Der Rettungshubschrauber C 14 brachte den Mann ins UKH Salzburg, wobei der Flug selbst wegen des Wetters eine große Herausforderung war.