Vorsicht, Brandgefahr! © Fotolia

Jetzt beginnt sie wieder, die Zeit, in der vermehrt Kerzen angezündet werden. In einem Mehrparteienhaus in Graz-Wetzelsdorf kam es dabei am Sonntag zu einem Brand, der zum Glück rechtzeitig bemerkt wurde: Ein Ehepaar (81 und 83) hatte gegen 16.20 Uhr Brandgeruch in seiner Wohnung wahrgenommen. Wie sich zeigte, war in der Küche Feuer ausgebrochen - offenbar durch ein Gesteck mit einer brennenden Kerze.