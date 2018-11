Schneekanonen sind auf der Planai, am Hauser Kabiling usw. in Betrieb. Und ÖSV-Star Marcel Hirscher testete auf der Reiteralm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beschneiung startet © planai

Auf der Planai und Hochwurzen laufen seit Freitagnacht die Schneekanonen heiß. "Wir sind froh, dass es von den Temperaturen her so kalt wird. Die Voraussetzungen, um Schnee zu produzieren sind jetzt perfekt und auch die nächsten Tage versprechen ideale Bedingungen, um die Schneekanonen weiter laufen zu lassen“, so Planai-Geschäftsführer Georg Bliem in einer Aussendung.