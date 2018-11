25-Jähriger gab zu, rund zwei Kilo Cannabis in seiner Wohnung produziert zu haben. Ein Teil davon wurde auch weiterverkauft. Zweiter Fund im Bezirk in zwei Tagen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cannabis wurde im Eigenanbau produziert © yellowj - stock.adobe.com

Nachdem die Polizei erst am Mittwoch in Rottenmann in der Wohnung eines 38-Jährigen auf eine Hanfplantage gestoßen war, meldete die Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Liezen einen Tag später einen weiteren Fund. Auch in Wörschach wurde eine professionelle Cannabis-Aufzuchtanlage gefunden.