© Jürgen Fuchs

Offenbar nicht auf den Verkehr geachtet hat eine 53-jährige Autolenkerin, die am Mittwochnachmittag aus einer Parklücke an der Karlauerstraße fuhr. Die laut Polizei in Graz lebende staatenlose Frau wollte ihr Fahrzeug dort wenden. In diesem Moment fuhr eine 30-jährige Grazerin mit ihrem Moped die Karlauerstraße entlang. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die 30-jährige zog sich dabei einen Unterarmbruch zu.